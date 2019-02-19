«Северный поток – 2». Фото: Центральные новости

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Газопровод «Северный поток — 2» нужен Москве не ради стабильной поставки голубого топлива в Европу, а для обогащения и рычага политического влияния над регионом.

Глава Российской Федерации Владимир Путин и корпорация «Газпром» тратят многомиллиардные суммы для лоббирования строительства проекта «Северный поток — 2». Об этом пишет в книге «Жадность, газ и деньги: как Германия рискует будущим Европы из-за Nord Stream» датский журналист Йенс Хофсгаард, 19 февраля сообщает DW.

По информации журналиста, Москва не гнушается подкупом европейских чиновников и политиков, а там, где деньги не помогают — прибегает к запугиванию. Против несговорчивых чиновников задействуют спецслужбы и секс-скандалы, когда нужный человек втягивается в компрометирующие отношения, тайно документируются, а жертва подвергается шантажу.

Хофсгаард в своей книге пишет, что управляющий директор компании Nord Stream AG Маттиас Варниг служил в Министерстве государственной безопасности Германской Демократической Республики в Дрезденев то время, когда там находился тогдашний агент Комитета государственной безопасности Владимир Путин.

Автор отмечает, что Берлин, поддерживая «Северный поток — 2» не только ослабляет отношения между странами внутри Евросоюза, но и помогает Кремлю вернуть России статус супердержавы. Больше всего от проекта Nord Stream страдает Украина, также под угрозой находятся Польша, Эстония, Литва, Латвия, Швеция, Финляндия и Дания.

Журналист уверяет, что в работе над книгой использовал «документацию пяти министерств Дании, отчеты, экспертные заключения почти всех вовлеченных в проект стран Балтийского региона, доступ к конфиденциальным документам ЕС и опубликованную переписку Госдепартамента с посольствами в России, Германии, Польши и Скандинавии».

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала ситуацию с газопроводом «Северный поток-2». По ее словам, она поддерживает позицию Украины, но вопрос «Северного потока-2» для нее также является очень важным.