Часть дороги ушла под землю в спальном районе Киева (ФОТО, ВИДЕО)

Часть дороги ушла под землю в спальном районе Киева. Фото: RoadMasters.ru

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Часть дороги провалилась в Киеве. Сообщается, что авария произошла на улице Народного ополчения в направлении Севастопольской площади.

Отмечается, часть дороги провалилась в результате аварии водопровода, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Из-за обвала проезжей части частично изменили движение троллейбусов. Так, троллейбусы № 19д, 30, 40 и 40к объезжают место аварии по ул. Винницкой, Воздухофлотскому путепроводу и ул. Смелянской. На других участках движение троллейбусов происходит по обычному маршруту.

На место аварии уже направлены аварийные службы города. Участок дороги, на котором произошел обвал, огражден ограничительной лентой. Здесь проводятся ремонтные работы.

На данный момент неизвестно, когда закончится ремонт дороги и будет возобновлено движение общественного транспорта на указанном участке дороги.