Дороги к Керченскому мосту не выдержали снегопадов (ФОТО)

Обвалы насыпи случились на автоподходах к Керченскому мосту, фото — "Радио Свобода"

https://racurs.ua/n117352-dorogi-k-kerchenskomu-mostu-ne-vyderjali-snegopadov-foto.html

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Вдоль автодорог, ведущих к Керченскому мосту, обвалились искусственно созданные насыпи.

В некоторых местах обвалы земли выломали ливневую канализацию, сообщает 28 января Керчь ФМ со ссылкой на очевидцев, которые сфотографировали место происшествия.

Насыпи обвалились на дорогах и со стороны Керчи, и со стороны Таманского полуострова. Отмечается, что оползни случились из-за сильных снегопадов.

Дорожники с помощью спецтехники начали убирать землю, которая в нескольких местах мешает движению автомобилей.

Это не первый инцидент с Керченским мостом, который начали строить в апреле 2015 года, а открыли в мае 2018 года. В сентябре с ним столкнулся плавучий кран. В результате столкновения было повреждено барьерное ограждение и мачта освещения. Авария произошла после того, как ночной шторм в Керченском проливе сорвал с якоря плавучий кран, который прибило к автодорожной части моста.

В октябре прогон строящейся железнодорожной части Крымского моста упал в море и повредил опору этого сооружения.