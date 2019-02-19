Зеленскому вспомнили шутки об избиении майдановцев «Беркутом» (ВИДЕО)

Шоу "Квартал 95", фото — Politeka

https://racurs.ua/n118350-zelenskomu-vspomnili-shutki-ob-izbienii-maydanovcev-berkutom-video.html

Racurs.ua

Накануне 5-летия годовщины Майдана кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому вспомнили шутки шоу «Квартал 95», прозвучавшие в новогодней программе в декабре 2013 года.

Тогда актеры шоу, идейным руководителем которого был и есть Зеленский, позволили в эфире такую шутку: «Виктор Федорович, у меня вопрос по физике. Если „Беркуту“ выдать эбонитовые палочки, а майдановцев одеть в шерстяную одежду — так мы сможем добывать электричество?»

Первый вице-спикер Совета Ирина Геращенко в Фейсбук возмутилась по этому поводу. Она считает, что такие шутки являются «антимайданом, который мимикрировал от титушок к клоунам, которые смеются над недостатками человека, могут издеваться над политиком из-за неидеальной дикции, демонстрируют пещерную гомофобию, плачутся в Фейсбук в разгар Иловайское трагедии о том, что его оторвали от русского мира».

«Для антимайдана евроинтеграция — это количество колбасы в холодильнике, а не ценности. Этот обывательский антимайдан стремится отомстить Майдану», — написала Геращенко.

Она считает, что шуткам Зеленского о дубинках «Беркута» радовался в Межигорье Янукович с Захарченко.

Напомним, что в январе стало известно о том, что кандидата в президенты Украины Зеленского заподозрили в ведении кинобизнеса в России. Ему пришлось оправдываться относительно журналистского расследования о его российском бизнесе.