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Ракурс
Военные учения. Фото: Генштаб ВСУ в Facebook

Танковые учения со стрельбами прошли в Черниговской области (ФОТО)

19 фев 2019, 11:09
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Масштабные танковые учения со стрельбами состоялись на одном из полигонов Черниговской области.

Во время учений танкисты атаковали условного противника в заданном районе, танковые войска действовали при поддержке армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Танки на максимальные скорости преодолели сложную пересеченную местность и атаковали передовые силы противника. Об этом 19 февраля сообщил Генеральный штаб ВСУ на своей странице в Facebook.

Военнослужащие также отрабатывали вопросы ввода в бой резервов батальона и развертывания их в боевые порядки. Эвакуацию якобы подбитой техники с поля боя проводили подразделения технического обеспечения. Также во время учений танкисты учились вести оборонительный бой.

Танковые учения прошли на Черниговщине. Фото: Генштаб ВСУ в Facebook

Напомним, в 2019 году Вооруженные силы Украины примут участие в 20 международных военных учениях. В Украине состоится шесть многонациональных учений. В частности, планируется проведение уже традиционных «Си Бриз-2019», «Репид Трайдент-2019», «Кленовая арка-2019», «Риверайн-2019». За пределами страны военные улучшат свои навыки в 20-ти учениях.

Источник: Ракурс


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