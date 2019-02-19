Танковые учения со стрельбами прошли в Черниговской области (ФОТО)

Военные учения. Фото: Генштаб ВСУ в Facebook

https://racurs.ua/n118349-tankovye-ucheniya-so-strelbami-proshli-v-chernigovskoy-oblasti-foto.html

Racurs.ua

Масштабные танковые учения со стрельбами состоялись на одном из полигонов Черниговской области.

Во время учений танкисты атаковали условного противника в заданном районе, танковые войска действовали при поддержке армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Танки на максимальные скорости преодолели сложную пересеченную местность и атаковали передовые силы противника. Об этом 19 февраля сообщил Генеральный штаб ВСУ на своей странице в Facebook.

Военнослужащие также отрабатывали вопросы ввода в бой резервов батальона и развертывания их в боевые порядки. Эвакуацию якобы подбитой техники с поля боя проводили подразделения технического обеспечения. Также во время учений танкисты учились вести оборонительный бой.

Напомним, в 2019 году Вооруженные силы Украины примут участие в 20 международных военных учениях. В Украине состоится шесть многонациональных учений. В частности, планируется проведение уже традиционных «Си Бриз-2019», «Репид Трайдент-2019», «Кленовая арка-2019», «Риверайн-2019». За пределами страны военные улучшат свои навыки в 20-ти учениях.