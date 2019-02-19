Убытки от европейских санкций подсчитали в России. Фото: Vesti.Ru

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Убытки от санкций и ограничений подсчитали в России. На конец 2018 года от ограничительных мер, которые были введены разными странами, РФ потеряла более 6 млрд долл.

Отмечается, что ущерб был нанесен санкциями, санитарными мерами, техническими барьерами, антидемпинговыми пошлинами и квотами, сообщает ТАСС, ссылаясь на данные презентации Минэкономразвития РФ.

Наибольшие финансовые потери понесла Россия от санкций, которые были введены странами Евросоюза (2,4 млрд долл.), США (1,2 млрд долл.) и Украиной (775 млн долл.). В то же время наибольшее количество ограничений ввели страны Евросоюза (25 санкций), Украина (22 ограничения) и Индия (16 санкций). США ввели в отношении России лишь 9 ограничений и оказались на шестом месте. В течение 2018 года по отношению к России были введены 159 ограничений 62 странами мира.

Также в России назвали три отрасли, которые больше всего пострадали от ограничительных мер. В тройку наиболее пострадавших вошли: промышленная отрасль, в ней убытки составляют почти 4 млрд долл., сельскохозяйственная (более 1 млрд долл.) и химическая (более 640 млн долл.).