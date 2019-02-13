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Нового компромисса по «Северному потоку-2» достигли в ЕС. Фото: ИноСМИ

«Северный поток-2»: в ЕС согласовали правила функционирования газопровода, Германия получила особые условия

13 фев 2019, 11:58
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Новый компромисс относительно трубопроводных проектов по типу «Северного потока-2» был достигнут сегодня, 13 февраля, во время заседания комитета постоянных представителей ЕС и Еврокомиссии.

В Брюсселе предлагали распространять правила строительства и использования трубопроводов других стран, которые размещены на территории Европейского Союза. Согласно этим правилам, владелец трубопровода не может быть и одновременно поставщиком топлива. Также владелец газопровода должен предоставлять право пользования транзитной сетью другим поставщикам газа, сообщает DW.

Отмечается, что Германия выступала против принятия указанных поправок. Впрочем, накануне удалось достичь договоренности о распространении вышеуказанных правил на трубопровод «Северный поток-2». А ФРГ позволили в некоторых случаях делать исключения из правил. Предварительно все исключения нужно передавать на рассмотрение в Еврокомиссию, которая должна их одобрить.

Напомним, что российский «Газпром» совместно с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell и Wintershall строит трубопровод, который пройдет по дну Балтийского моря. Этот проект критикуют Польша и страны Балтии, которые считают, что Европа попадет в газовую зависимость от России. Однако в Германии «Северный поток-2» называют экономическим проектом и исключают политические аспекты этого вопроса.


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