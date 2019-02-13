За время президентства Трампа госдолг США побил исторический рекорд

Госдолг США особенно активно растет во времена президентства Дональда Трампа, фото: YouTube

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Размер государственного долга США снова побил исторический рекорд и достиг показателя 22 трлн дол.

Причем за времена президентства Дональда Трампа, возглавившего страну в начале 2017 года, долг увеличился на 2 трлн дол., что также является рекордным показателем темпов его роста. Об этом сообщает издание Deutsche Welle со ссылкой на данные Министерства финансов США.

В прошлом году Конгресc США увеличил траты на внутренние и военные программы, что способствовало увеличению госдолга.

Еще одной причиной сложившейся ситуации эксперты называют налоговую реформу в США, которая обошлась бюджету в 1,5 трлн долларов.

Впрочем, в администрации президента США рассчитывают, что эта реформа в будущем окупится, подстегнув развитие экономики страны. Но у ряда экономистов есть сомнения относительно этих прогнозов. Они опасаются, что такое развитие ситуации с госдолгом, в частности, постоянное увеличение расходов на его обслуживание, может привести к повышению процентных ставок по кредитам для населения и бизнеса. Американские экономисты отмечают, что в настоящее время размер процентов по госдолгу составляет 1 млрд долл. в день.

В то же время, по мнению других экспертов, риски остаются сравнительно небольшими.

По мнению управления Конгресса США по бюджету, тенденция к росту бюджетного дефицита сохранится и в этом году составит 897 млрд долларов, что на 15 процентных пунктов больше, чем в предыдущем, а в 2022 году — достигнет 1 трлн долл.

Напомним, в начале прошлого года внешний экономический долг Украины составлял 83% ВВП.