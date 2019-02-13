Отчет правительства Гройсмана за 2018 год (ТРАНСЛЯЦИЯ)

Отчет правительства Гройсмана за 2018 год / Фото: Twitter

https://racurs.ua/n118098-otchet-pravitelstva-groysmana-za-2018-god-translyaciya.html

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Отчет правительства Гройсмана за 2018 года представляет на заседании 13 февраля премьер-министр Украины. По словам чиновника, Кабмин под его председательством уже в третий раз публично отчитывается о достижениях чиновников за прошлый год.