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Ракурс
Отчет правительства Гройсмана за 2018 год / Фото: Twitter

Отчет правительства Гройсмана за 2018 год (ТРАНСЛЯЦИЯ)

13 фев 2019, 11:20
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Отчет правительства Гройсмана за 2018 года представляет на заседании 13 февраля премьер-министр Украины. По словам чиновника, Кабмин под его председательством уже в третий раз публично отчитывается о достижениях чиновников за прошлый год.

«Этот отчет о том, как меняется Украина», — заявил Гройсман.

Источник: Ракурс


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