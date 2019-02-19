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Оксана Забужко, фото - WordPress.com

Забужко получит Шевченковскую премию-2019 (СПИСОК)

19 фев 2019, 17:29
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Комитет по Национальной премии имени Тараса Шевченко назвал лауреатов 2019 года. Среди них есть известная украинская писательница и публицист Оксана Забужко.

О результатах голосования рассказал 19 февраля в Фейсбук член комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко Ростислав Семкив.

Победители номинаций:

  • Публицистика, журналистика — Богдан Горынь и Оксана Забужко,
  • Музыкальное искусство — Владимир Шейко;
  • Визуальное искусство — Василий Чебаник;
  • Киноискусство — Роман Бондарчук;
  • Театральное искусство — Ростислав Держипильский.

Согласно положению о премии, результаты голосования комитета подадут на утверждение президенту. Премию традиционно будут вручать в начале марта, накануне годовщины со дня рождения Тараса Шевченко.

В прошлом году лауреатом премии по литературе стала Эмма Андиевская. Лауреатом в категории «Публицистика» стал Сергей Плохий. В категории «Музыкальное искусство» победу одержала композитор Виктория Полевая, а в номинации «Визуальное искусство» — художник Павел Марков. В категории «Киноискусство» сразу четверо художников из «Вавилона'13» получили премию — Владимир Тихий, Юрий Грущинов, Ярослав Пилунский и Сергей Стеценко.

Источник: Ракурс


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