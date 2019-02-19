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Оксана Забужко, фото - WordPress.com
Забужко получит Шевченковскую премию-2019 (СПИСОК)https://racurs.ua/n118382-zabujko-poluchit-shevchenkovskuu-premiu-2019-spisok.htmlRacurs.ua
Комитет по Национальной премии имени Тараса Шевченко назвал лауреатов 2019 года. Среди них есть известная украинская писательница и публицист Оксана Забужко.
О результатах голосования рассказал 19 февраля в Фейсбук член комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко Ростислав Семкив.
Победители номинаций:
- Публицистика, журналистика — Богдан Горынь и Оксана Забужко,
- Музыкальное искусство — Владимир Шейко;
- Визуальное искусство — Василий Чебаник;
- Киноискусство — Роман Бондарчук;
- Театральное искусство — Ростислав Держипильский.
Согласно положению о премии, результаты голосования комитета подадут на утверждение президенту. Премию традиционно будут вручать в начале марта, накануне годовщины со дня рождения Тараса Шевченко.
В прошлом году лауреатом премии по литературе стала Эмма Андиевская. Лауреатом в категории «Публицистика» стал Сергей Плохий. В категории «Музыкальное искусство» победу одержала композитор Виктория Полевая, а в номинации «Визуальное искусство» — художник Павел Марков. В категории «Киноискусство» сразу четверо художников из «Вавилона'13» получили премию — Владимир Тихий, Юрий Грущинов, Ярослав Пилунский и Сергей Стеценко.
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