Главные новости 19 февраля: годовщина российской агрессии, Зайцева признала вину, ОБСЕ заметила бомбардировщик над Донбассом

Сегодня Рада собралась на заседание в связи с годовщиной российской агрессии, фото: Politeka

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Сегодня состоялось заседание Верховной Рады, связанное с пятой годовщиной российской агрессии против Украины. Во время этого заседания, в частности, присутствовал президент Европейского Совета Дональд Туск, который произнес эмоциональную речь на украинском языке. Туск заверил, что Европа никогда не признает захвата Крыма и не изменит санкционной политики в отношении России, пока РФ не выполнит взятые на себя обязательства и не выйдет из Украины.

Елена Зайцева, обвиняемая по делу о кровавом ДТП в Харькове, которое произошло 18 октября 2017 года на улице Сумской, во время дебатов в суде заявила, что готова нести наказание, которое определит суд, и признает все иски потерпевших.

Наблюдатели ОБСЕ заявляют, что заметили пролет военного самолета неподалеку оккупированного Старобешево. По их мнению, это мог быть Ту-95 или Ту-142 — самолет с четырьмя турбовинтовыми двигателями и стреловидным крылом. В то же время в воздушных силах ВСУ эту информацию опровергают, уверяя, что не нашли ей подтверждения.

Вскоре Украину накроют новые магнитные бури. Период с 19 по 21 февраля на Солнце будет неспокойным и это почувствуют жители Земли. Впрочем, по-настоящему сильных магнитных бурь в этот раз бояться не стоит.