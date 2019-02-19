Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Бомбардировщик Ту-95. Фото: flickr.com

В Воздушных силах ВСУ опровергли заявление ОБСЕ о российском бомбардировщике на Донбассе

19 фев 2019, 16:24
999

Украинские военные не увидели на Донбассе российский бомбардировщик, который зафиксировали наблюдатели ОБСЕ.

Самолет Воздушно-космических Сил Российской Федерации типа Ту-95 15 февраля не пролетал над территорией оккупированного Донбасса. Об этом сообщило командование Воздушных сил ВСУ в Facebook.

«В сети интернет, некоторыми информационными интернет-изданиями распространяется информация, что якобы 15 февраля 2019 года в воздушном пространстве Украины в районе проведения ООС наблюдался пролет самолета Воздушно-космических Сил РФ типа ТУ-95. Проверив указанную выше информацию сообщаем, что она не соответствует действительности», — отметили военные.

В Воздушных силах заверили, что подразделения противовоздушной обороны ежедневно несут боевое дежурство и готовы в случае необходимости ответить на агрессию с воздуха.

Ранее сообщалось, что наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) заявили, что заметили пролет военного самолета неподалеку от оккупированного Старобешево. Наблюдатели ОБСЕ предполагают, что видели недалеко от Донецка Ту-95 или Ту-142 — самолет с четырьмя турбовинтовыми двигателями и стреловидным крылом.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...