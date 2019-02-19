ОБСЕ заметила бомбардировщик над оккупированным Донбассом

Бомбардировщик Ту-95, фото - Википедия

https://racurs.ua/n118362-obse-zametila-bombardirovschik-nad-okkupirovannym-donbassom.html

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Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) заявили, что заметили пролет военного самолета неподалеку оккупированного населенного пункта Старобешево.

Этот случай зафиксирован в отчете миссии, который опубликовали 18 февраля.

Наблюдатели ОБСЕ предполагают, что видели недалеко от Донецка Ту-95 или Ту-142 — самолет с четырьмя турбовинтовыми двигателями и стреловидным крылом.

«15 февраля в 10.00, находясь на юго-западной окраине населенного пункта Старобешево (32 км юго-восточнее Донецка), команда СММ зафиксировала летающий объект на юго-восток от своей позиции, пролетавший с юго-запада на северо-восток», — говорится в отчете.

Наблюдатели определили, что это был самолет с четырьмя турбовинтовыми двигателями и стреловидным крылом. Впоследствии в миссии видели, как, вероятно этот же самолет возвращался и летел вблизи населенного пункта Любовка (бывшее Ленинское) с севера на юг.

Напомним, что в начале ноября 2018 года силы противовоздушной обороны и штурмовой авиации ВСУ провели вблизи линии соприкосновения в Донбассе масштабные военные учения.