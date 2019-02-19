Украинцы сегодня увидят уникальную суперлуну сразу после заката: названо точное время

Украинцы сегодня увидят уникальную суперлуну сразу после заката. Фото: Noi.md

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Racurs.ua

Самую большую луну в этом году украинцы смогут увидеть сегодня вечером. Суперлуние ожидается сразу после заката.

Во вторник, 19 февраля, украинцы смогут увидеть спутник на минимально близком для этого года расстоянии. Луна пройдет в 356 тыс. км от Земли. Суперлуние можно будет наблюдать в 17.54, а через шесть часов наступит полнолуние. Когда Луна окажется на минимальном расстоянии, для жителей Земли она будет казаться очень большой и яркой. Об этом сообщает УНИАН, ссылаясь на NASA.

В этом году ожидается еще одно суперлуние. Однако, 19 марта Луна будет на 3 тыс. км дальше, а значит спутник будет менее большим и ярким. Отметим, что самое яркое суперлуние в 21 веке можно будет увидеть в декабре 2052 года.

Суперлуние можно наблюдать, когда полнолуние совпадает с перигеем — моментом наибольшего приближения Луны к Земле. В связи с этим спутник выглядит больше и ярче, чем обычно.

На самом спутнике это явление никак не отражается. Визуальный эффект напрямую связан с приближением космического тела ближе к Земле.

Напомним, ранее мы сообщали о «кровавой Луне». Удивительное является можно было увидеть в январе.