«Искренне расскаиваюсь»: Зайцева признала вину и иски потерпевших в страшной аварии в Харькове (ТРАНСЛЯЦИЯ)

Зайцева в суде, фото — Цензор

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Racurs.ua

Обвиняемая в деле о ДТП на улице Сумской в ​​Харькове Елена Зайцева озвучила свою позицию в суде. Она сказала, что готова нести наказание и признает все иски потерпевших.

Во вторник, 19 февраля, в Киевском райсуде Харькова продолжался четвертий день прений в деле о страшном ДТП, которое произошло осенью 2017 года.

Водитель «Лексуса» Елена Зайцева на дебатах признала свою вину, сообщается в трансляции UA: Харьков. Она сообщила, что готова нести наказание, которое определит ей суд.

«Я действительно искренне раскаиваюсь, потому признаю все иски и буду стараться вместе со своей семьей погасить их по мере возможностей. Готова отвечать и нести наказание, которое мне назначит суд», — заявила водитель Lexus.

Кроме того, в суде выступили адвокаты Зайцевой Евгений Мельниченко и Юлия Козырь. Последняя попросила суд при вынесении приговора учесть смягчающие обстоятельства — искреннее раскаяние и частичную компенсацию убытков потерпевшим.

Напомним, что на прошлой неделе заслушали пострадавших и адвокатов Геннадия Дронова. Последние просили оправдать водителя «Фольксвагена». Обвинение просит для обоих водителей по 10 лет заключения. Сегодня прокурор Максим Блохин подтвердил эту прозицию обвинения.

Напомним, авария произошла в октябре 2017 года. Тогда на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова столкнулись «Фольксваген» и «Лексус». Последний отбросило на тротуар, где стояли пешеходы. Шесть человек погибли, еще шестеро — получили травмы.