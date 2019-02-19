Журнал National Geographic назвал оккупированный Севастополь российским городом и претендентом на южную столицу РФ (ФОТО)

Севастополь. Фото: Крым.Реалии

https://racurs.ua/n118373-jurnal-national-geographic-nazval-okkupirovannyy-sevastopol-rossiyskim-gorodom-i-pretendentom.html

Racurs.ua

Российский National Geographic (Нэшнл джиогрефик) назвал украинский город Севастополь «субъектом Российской Федерации».

Издание пишет, что аннексированный Севастополь — «претендент на южную столицу России», и является «местом крещения Руси». Об этом 19 февраля сообщил журналист Антон Наумлюк на своей странице в Facebook.

Наумлюк пишет, что в свежем журнале содержится рекламная статья под названием «Море внутри», что касается оккупированного украинского полуострова.

«Есть города, которые не нуждаются в представлении, они давно у всех на слуху. Именно такой Севастополь — прославленный город-герой, город федерального значения, субъект Российской Федерации и место крещения Руси. Сегодня Севастополь претендует на звание Южной столицы России», — цитирует Наумлюк рекламный материал.

Журналист отмечает, что странно, когда журнал, который издается Национальным географическим обществом Соединенных Штатов Америки, публикует такие вещи.

Как известно, National Geographic Россия выпускает Moscowtimes, что принадлежит российскому бизнесмену Демьяну Кудрявцеву. Этот человек также владеет газетой «Ведомости». В 2017 году предпринимателя лишили гражданства Российской Федерации.

Напомним, в Министерстве иностранных дел Украины объяснили, почему отражение полуострова Крым отличается на украинском и российском ресурсах Гугл мапс.