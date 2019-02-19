Погода в Украине 20 февраля: в западных и северных областях ожидаются дожди (КАРТА)https://racurs.ua/n118372-pogoda-v-ukraine-20-fevralya-v-zapadnyh-i-severnyh-oblastyah-ojidautsya-dojdi-karta.htmlRacurs.ua
Погода в Украине в 20 февраля будет прохладной, в западных и северных областях ожидаются осадки в виде дождя.
В то же время на территории восточных и южных регионов ожидается солнечная и сухая погода, сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Киеве 20 февраля будет облачной и дождливой. Ночью синоптики прогнозируют температуру воздуха от 1° мороза до 1° тепла, днем будет еще теплее 4−6° выше нуля.
В Львове 20 февраля днем прогнозируют небольшой дождь. Столбики термометров ночью покажут 1−3° тепла, днем еще потеплеет до 6−8° выше нуля.
Погода в Днепре 20 февраля будет солнечной, осадки не прогнозируются. Температура воздуха ночью опустится до 3−5° мороза, а днем столбики термометров поднимутся до 3−5° тепла.
В Харькове 20 февраля ожидается солнечная погода, морозы до 6−8° прогнозируют только ночью. Температура воздуха днем достигнет отметки 2−4° тепла.
Погода в Одессе завтра, 20 февраля, будет теплой и солнечной, осадки не ожидаются. Столбики термометров ночью покажут 2° тепла, а днем - 8−10° выше нуля.
Геомагнитная обстановка в Киеве 20 февраля будет неспокойной. Слабая магнитная буря ожидается в первой половине дня, после обеда прогнозируют лишь небольшие волнения.