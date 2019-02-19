Погода в Украине 20 февраля: в западных и северных областях ожидаются дожди (КАРТА)

Погода в Украине 20 февраля. Фото: Leopolis.news

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Погода в Украине в 20 февраля будет прохладной, в западных и северных областях ожидаются осадки в виде дождя.

В то же время на территории восточных и южных регионов ожидается солнечная и сухая погода, сообщает Укргидрометцентр.

Погода в Киеве 20 февраля будет облачной и дождливой. Ночью синоптики прогнозируют температуру воздуха от 1° мороза до 1° тепла, днем ​​будет еще теплее 4−6° выше нуля.

В Львове 20 февраля днем ​​прогнозируют небольшой дождь. Столбики термометров ночью покажут 1−3° тепла, днем ​​еще потеплеет до 6−8° выше нуля.

Погода в Днепре 20 февраля будет солнечной, осадки не прогнозируются. Температура воздуха ночью опустится до 3−5° мороза, а днем ​​столбики термометров поднимутся до 3−5° тепла.

В Харькове 20 февраля ожидается солнечная погода, морозы до 6−8° прогнозируют только ночью. Температура воздуха днем ​​достигнет отметки 2−4° тепла.

Погода в Одессе завтра, 20 февраля, будет теплой и солнечной, осадки не ожидаются. Столбики термометров ночью покажут 2° тепла, а днем ​​- 8−10° выше нуля.

Геомагнитная обстановка в Киеве 20 февраля будет неспокойной. Слабая магнитная буря ожидается в первой половине дня, после обеда прогнозируют лишь небольшие волнения.