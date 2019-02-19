К украинским морякам в СИЗО Москвы наведываются "неизвестные", которые просят свидетельствовать о других военнопленных - адвокат

https://racurs.ua/n118368-vlasti-rf-okazyvaut-psihologicheskoe-davlenie-na-ukrainskih-voennoplennyh-moryakov-foto.html

Racurs.ua

Власти РФ продолжают оказывать психологические давление на украинских военнопленных моряков, которые находятся в московском СИЗО «Лефортово».

Несколько дней назад одного из военнопленных Андрея Опрыско вызывали в следственный кабинет СИЗО. Там неизвестное лицо, предположительно оперативник ФСБ, задавал моряку вопросы в отсутствии адвоката. В частности, незнакомца интересовали условия содержания, обстоятельства дела, состояние здоровья и показания на других военнопленных. Об этом сообщает адвокат Николай Полозов на своей странице в Facebook.

Опрыско отказался отвечать на вопросы. Однако, это не первый такой случай. Около месяца назад моряка уже вызывали на разговоры, во время которых задавали разные вопросы. Сам же Опрыско по согласованию с адвокатом подал заявление, в котором указал, что в отсутствие консула или адвоката беседовать ни с кем не будет.

Психологическое давление нарушает положения третьей Женевской конвенции «Об обращении с военнопленными». Как заверяет Полозов, такие действия практикуют не только оперативники, но и сокамерники военнопленного, действуя в интересах спецслужбы.

Все факты давления адвокат тщательно фиксирует. Всех военнопленных уведомили об их правах и рассказали, как действовать во время оказания психологического давления.

Напомним, ранее сообщалось, что суд РФ снял с рассмотрения апелляцию на арест военнопленных моряков.