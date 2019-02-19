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Ракурс
К украинским морякам в СИЗО Москвы наведываются "неизвестные", которые просят свидетельствовать о других военнопленных - адвокат

К морякам в СИЗО Москвы приходят «неизвестные», предлагающие дать показания на других военнопленных — адвокат

19 фев 2019, 15:22
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Власти РФ продолжают оказывать психологические давление на украинских военнопленных моряков, которые находятся в московском СИЗО «Лефортово».

Несколько дней назад одного из военнопленных Андрея Опрыско вызывали в следственный кабинет СИЗО. Там неизвестное лицо, предположительно оперативник ФСБ, задавал моряку вопросы в отсутствии адвоката. В частности, незнакомца интересовали условия содержания, обстоятельства дела, состояние здоровья и показания на других военнопленных. Об этом сообщает адвокат Николай Полозов на своей странице в Facebook.

Опрыско отказался отвечать на вопросы. Однако, это не первый такой случай. Около месяца назад моряка уже вызывали на разговоры, во время которых задавали разные вопросы. Сам же Опрыско по согласованию с адвокатом подал заявление, в котором указал, что в отсутствие консула или адвоката беседовать ни с кем не будет.

Андрей Опрыско. Фото: Министерство информационной политики Украины

Психологическое давление нарушает положения третьей Женевской конвенции «Об обращении с военнопленными». Как заверяет Полозов, такие действия практикуют не только оперативники, но и сокамерники военнопленного, действуя в интересах спецслужбы.

Все факты давления адвокат тщательно фиксирует. Всех военнопленных уведомили об их правах и рассказали, как действовать во время оказания психологического давления.

Напомним, ранее сообщалось, что суд РФ снял с рассмотрения апелляцию на арест военнопленных моряков.

Источник: Ракурс


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