Крым на картах Google: в МИД объяснили, почему отражение полуострова отличается на украинском и российском ресурсах

Крым - это Украина. Фото: Европейская правда

https://racurs.ua/n117717-krym-na-kartah-google-v-mid-obyasnili-pochemu-otrajenie-poluostrova-otlichaetsya-na-ukrainskom.html

Racurs.ua

Локализованный контент ресурса Google maps (Гугл мапс) является субъектом юрисдикции соответствующего местного законодательства. Именно поэтому отражение территориальной принадлежности Крыма отличается на картах в Украине и России.

Компания Google Inc. заявляет, что обозначение Крыма не должно интерпретироваться как позиция корпорации. Об этом в ответ на запрос УНН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

В ведомстве проинформировали, что украинские дипломаты в Соединенных Штатах Америки неоднократно обращались в компанию «Гугл» по вопросу отражения территории АРК на веб-картах Google.ru/maps. Там полуостров был отделен от материковой части Украины линией, что используется на этом ресурсе для отображения границ между государствами.

«В официальной позиции компании Google Inc. по данному вопросу, что было дано посольству Украины в США, отмечается, что локализованный контент ресурса Google maps, в частности https://www.google.com.ua/maps и https://www.google.ru/maps, являются субъектом юрисдикции соответствующего местного законодательства (украинского и российского), поэтому отражение Крыма отличается на украинском и российском ресурсах», — говорится в ответе на запрос.

В то же время представители поискового гиганта заявили, что обозначение украинского полуострова на картах «Гугла» не нужно интерпретировать как позицию компании касательно спора Украины и России касательно Крыма.

Дипломаты заверили, что посольство Украины в США сейчас работает со специалистами «Гугл» и с американскими чиновниками, чтобы обеспечить корректное отображение территории Крыма на ресурсах Google maps, в том числе при доступе к ним с российской территории.

Ранее сообщалось, что глава Госдумы РФ Вячеслав Володин в январе вызвал на ковер в комитет по безопасности нижней палаты российского парламента представителя компании Google (Гугл). Это произошло в связи с неправильным, по мнению россиян, «обозначением на картах принадлежности российского региона — Крыма».