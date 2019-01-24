Госдума РФ вызвала на ковер представителя Гугл из-за украинского обозначения Крыма

Россияне требуют, чтобы Google обозначал Крым частью РФ, скриншот

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Racurs.ua

Глава Госдумы РФ Вячеслав Володин вызвал на ковер в Комитет по безопасности нижней палаты российского парламента представителя компании Google (Гугл).

Это произошло в связи с неправильным, по мнению россиян, «указанием на картах принадлежности российского региона — Крыма», сообщает 24 января ТАСС.

Володин утверждает, что обозначение полуострова вне состава Российской Федерации нарушает российскую Конституцию и законы.

«Компания Google отображает на своей карте Крым как территорию другой страны. Сегодня это территория России, поэтому это является нарушением Конституции, нарушением наших законов», — заявил Володин на пленарном заседании Госдумы 24 января.

После этого он поручил Комитету по безопасности Госдумы РФ пригласить представителя компании Google, чтобы выразить позицию оккупантов Крыма.

«А дальше будем принимать решение. У нас возможности с вами есть, давайте их использовать», — сказал Володин депутатам.

Напомним, что это не первый скандал вокруг изображения на различных медианосителях территории Крыма. Чаще всего журналисты замечали, что оккупированный в 2014 году Россией украинский полуостров ошибочно приписывают россиянам в западных СМИ.

Летом 2018 года агентство Bloomberg после обращения посольства Украины в США удалило карту, на которой Крым числился как нейтральная, никому не принадлежащая территория. В июле The Times опубликовала карту России, на которой был изображен Крым. Она размещалась в статье, посвященной Чемпионату мира по футболу в РФ. В мае прошлого года на сайте Министерства культуры Франции исправили информацию на карте, где Севастополь был обозначен как часть России.