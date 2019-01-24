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Ракурс
Росіяни вимагають, щоб Google позначав Крим частиною РФ, скріншот

Держдума РФ викликала на килим представника Гугл через український Крим на картах сервісу

24 січ 2019, 13:27
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Глава Держдуми РФ В’ячеслав Володін викликав на килим у безпековий комітет нижньої палати російського парламенту представника компанії Google (Гугл).

Це сталося у зв’язку з неправильним, на думку росіян, «позначенням на картах приналежності російського регіону — Криму», повідомляє 24 січня ТАСС.

Володін переконує, що позначення ​​півострова поза складом Російської Федерації порушує російську Конституцію і закони.

«Компанія Google відображає на своїй карті Крим як територію іншої країни. Сьогодні це територія Росії, тому це є порушенням Конституції, порушенням наших законів», — заявив Володін на пленарному засіданні Держдуми 24 січня.

Після цього він доручив Комітету з безпеки Держдуми РФ запросити представника компанії Google, аби висловити йому позицію окупантів Криму.

«А далі будемо приймати рішення. У нас можливості з вами є, давайте їх використовувати», — сказав Володін депутатам.

Нагадаємо, що це не перший скандал навколо зображення на різних медіаносіях території Криму. Найчастіше журналісти помічали, що окупований у 2014 році Росією український Крим помилково приписують росіянам на Заході.

Влітку 2018 року агентство Bloomberg після звернення посольства України в США видалило карту, на якій Крим значився як нейтральна, нікому не приналежна територія. У липні The Times опублікувала карту Росії, на якій було зображено Крим. Вона розміщувалася в статті, присвяченій Чемпіонату світу по футболу в РФ. У травні минулого року на сайті Міністерства культури Франції виправили інформацію на карті, де Севастополь був позначений як частина Росії.

Джерело: Ракурс


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