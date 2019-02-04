Китайский новый год 2019: как в Азии готовятся встречать праздник весны / Фото: pxhere.com

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Празднование китайского нового года в 2019-м начнется 5 февраля и продлится до 20 февраля. В течение следующих двух недель жители Поднебесной будут отдыхать в кругу семьи и друзей.

Новый год по восточному календарю наступит во вторник в 23.03 по киевскому времени. Китайцы в этом году встречают 4717-й год. Символом нового года является свинья и стихия Земли, а основным цветом года — желтый.

Накануне нового года по восточному календарю во многих странах и регионах мира проводятся различные праздничные мероприятия в китайском стиле, пишет «Синьхуа».

Улицы городов в Китае украшают традиционными фонарями. Также в это время открываются большие ярмарки. Жители городов и поселков в рамках празднования фестиваля весны устраивают огромные банкеты под открытым небом.

Также накануне праздников китайцы покупают цветы. Кроме этого, свой банкет в честь праздника есть и у животных в зоопарках — их угощают необычными «пельменями» из овощей и фруктов.