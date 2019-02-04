Главные новости за 4 февраля: грипп в Украине, сверхмощное наводнение в Австралии и признание Гуайдо в Европе

Грипп в Украине. Фото: Вектор Ньюз

https://racurs.ua/n117715-glavnye-novosti-za-4-fevralya-gripp-v-ukraine-sverhmoschnoe-navodnenie-v-avstralii-i-priznanie.html

Racurs.ua

Уже второй летальный случай в результате осложнений гриппа зафиксирован в Украине за январь 2019 года. Вследствие вируса гриппа типа, А умер житель Кировоградской области.

В Министерстве здравоохранения заявили, что в период с 21 по 27 января на грипп и острые респираторно-вирусные инфекции заболели 199 тыс. украинцев. В Киеве на пятую неделю 2019 года в медицинские учреждения столицы были госпитализированы 146 детей из-за острых вирусных заболеваний. Власть приняла решение объявить в 106-ти учебных заведениях Киева карантин. Из этого числа полностью закрыли 89 школ, еще в 17-ти учебных заведениях не работают только отдельные классы.

В Европе продолжают признавать оппозиционера Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Сегодня об этом заявили глава министерства иностранных дел Великобритании Джереми Хант и премьер-министр Испании Педро Санчес. Вместе с тем президент Венесуэлы Николас Мадуро отверг ультиматум стран Запада о досрочных выборах. Глава государства также предупредил об угрозе гражданской войны.

В Австралии возникло масштабное наводнение, эксперты заявляют, что оно самое мощное за последнее столетие. К эвакуации населения власти привлекли армию и авиацию. В северно-восточном штате Квинсленд закрыты школы, детские сады и государственные учреждения, частично прекращена подача электроэнергии. Австралийцы вынуждены сидеть в своих домах и ждать помощи военных еще и потому, что с паводковыми водами город наполнили гребнистые крокодилы.