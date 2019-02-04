Госпогранслужба построила на Азове вышки для контроля морской границы / Фото: Цензор.НЕТ

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Вышки в Азовском море построила Украина в рамках обеспечения системы контроля за надводной обстановкой в регионе. На текущий момент построены пять вышек, которые в 2019 году оснастят современными средствами визуального и радиотехнического контроля.

«Эти объекты будут интегрированы в общую систему и помогут нам полностью контролировать линию морской границы», — сообщил глава Государственной пограничной службы Петр Цигикал в интервью «Пятому каналу», пишут «Крым.Реалии».

По его словам, пограничники продолжают мониторить и документировать незаконную деятельность России в акватории Азовского и Черного морей.

Кроме этого, Цигикал сообщил, что Киев ведет переговоры о закупке 22 французских патрульных кораблей. С помощью новых кораблей Госпогранслужба сможет полностью прикрыть линию морской границы и обеспечить ее защиту. В планах пограничников — создать мобильные группы кораблей и катеров, которые могли бы оперативно противодействовать военным угрозам в случае конфликта.

Напомним, после агрессии РФ на Азове в ноябре прошлого года и захвата моряков ВМС Украины корабли Госпогранслужбы переведены в полную боевую готовность.