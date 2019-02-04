Порошенко согласовал закон о маркировке продуктов питания

Порошенко подписал закон. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/n117713-poroshenko-soglasoval-zakon-o-markirovke-produktov-pitaniya.html

Racurs.ua

Закон «Об информации для потребителей касательно пищевых продуктов» 4 февраля подписал президент Петр Порошенко.

Документ позволит обеспечить высокий уровень защиты здоровья и интересов потребителей путем предоставления всей необходимой информации для осуществления потребителями сознательного выбора пищевых продуктов. Об этом сообщил народный депутат от БПП Александр Бакуменко на собственной странице в Facebook.

Политик добавил, что закон также введет ответственность учреждений и компаний, которые ответственны за информацию о пищевых продуктах и за введение в заблуждение потребителей.

Нардеп заверил, что закон разработали в соответствии с условиями, предусмотренными соглашением об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. Документ приведет украинское законодательство в соответствие с положениями регламента ЕС.

Напомним, 6 декабря, народные депутаты приняли во втором чтении законопроект № 8450 касательно информации о пищевых продуктах. Законопроект предусматривает унификацию правил и общих положений о предоставлении потребителям информации о пищевых продуктах, в частности устанавливаются правила маркировки определенных видов продуктов.