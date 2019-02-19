Правительство готово в суде прекратить деятельность УПЦ МП, если она не изменит названия

УПЦ МП могут закрыть по решению суда, фото — Прямой

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Racurs.ua

Правительство Украины готово судиться с Украинской православной церковью Московского патриархата (УПЦ МП), если она не изменит названия.

В Министерстве культуры Украины заявили, что если религиозная организация не будет выполнять требования нового закона о переименовании, ее деятельность прекратят по решению суда, сообщает 19 февраля «Интерфакс-Украина» со ссылкой на полученный ответ на запрос.

В Минкульте заявили, что речь идет о нормах ч. 3 ст. 16 закона «О свободе совести и религиозных организациях». В случае нарушения положений закона деятельность церквей прекращается по решению суда. Суд рассмотрит дело по иску прокурора или органа, осуществляющего регистрацию устава конкретной религиозной организации.

Напомним, что согласно новации, если религиозная организация входит в структуру и управляется структурой, центром которой является другая страна (которая признана страной-агрессором), то такая религиозная организация должна в названии указывать, к какой стране принадлежит. Так, Украинская православная церковь Московского патриархата должен называться Русской православной церковью в Украине.

В течение девяти месяцев общины должны изменить свое название и подать соответствующие документы в органы государственной власти. В противном случае устав соответствующей религиозной организации потеряет силу в части, которой определяется ее полное официальное название.

На днях Синод Кипрской церкви обсудил на своем заседании в Никосии вопрос признания автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ). По результатам заседания был утверждено в целом сочувственное к ПЦУ заявление. Кипрская архиепископия полностью поддержала Украину в ее стремлении создать собственную поместную церковь и признала, что государство имело полное право просить Вселенский патриархат об автокефалии. В документе критикуется Россия и ее «агрессивное поведение» по отношению к ПЦУ.