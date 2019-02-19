Уникальный полностью черный императорский пингвин впервые попал в объектив камер (ВИДЕО). Фото: LoveOpium

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Уникальный императорский пингвин появился в документальном сериале о вымирающих видах животных. В объективы сериала Dynasties попал пингвин с полностью черным оперением. Возможно, этот императорский пингвин единственный такой на Земле.

Черное оперение является следствием редкой генетической мутации, которая называется меланизм. Документалисты уже заявили, что первые в истории смогли запечатлеть такого императорского пингвина. Об этом сообщает Meduza.

Мутации привлекают к особенным пингвинам внимание хищников, из-за чего им становится гораздо сложнее выживать.

Данному пингвину удалось дожить до взрослого возраста. Пока неизвестно мальчик это или девочка.

Напомним, ранее мы сообщали, что впервые за 100 лет удалось сфотографировать в Африке черную пантеру. Большая кошка имеет необычный окрас из-за меланизма. Биолог с командой исследователей долгое время разыскивали это уникальное животное.