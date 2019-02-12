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Уникального черного леопарда впервые за 100 лет заметили в Африке / Фото: wikimedia

Уникального черного леопарда впервые за 100 лет заметили в Африке (ФОТО, ВИДЕО)

12 фев 2019, 18:04
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Чрезвычайно редкого черного леопарда впервые за 100 лет удалось зафиксировать на видео на территории Африки. Большая черная кошка имеет редкий генетический вид окраски — проявление меланизма, при котором организм животного производит избыток темного пигмента.

Черного леопарда удалось зафиксировать в центральной Кении. Местный биолог Ник Пилфолд вместе с командой исследователей еще в начале 2018 года развернули сеть фотоловушек на территории кустарников в заповеднике Лойсаба. Спустя некоторое время они получили фотоподтверждение наличия больших черных кошек в Кении, пишет National Geographic.

Молодая черная самка леопарда путешествовала с другим большим леопардом традиционного окраса, вероятно, ее матерью. В отличие от альбинизма, меланизм является результатом гена, который вызывает избыток пигмента в коже или волосах животного, окрашивая их в черный цвет.

О существовании темных кошек в Кении сообщалось на протяжении десятилетий, но этому не было научного подтверждения. Опубликованные в январе в журнале African Journal of Ecology фотографии стали первым за почти столетие научным подтверждением наличия этого животного в Африке.

Напомним, до этого существовала только фотография черной кошки, датированная 1909 годом. Она была сделана в Аддис-Абебе, Эфиопия, и сейчас хранится в коллекции Национального музея естественной истории в Вашингтоне.


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