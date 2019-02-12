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Ракурс
Подозреваемый в изнасилованиях детей немец задержан под Киевом. Фото: newsroom.kh.ua

Подозреваемый в изнасилованиях детей немец задержан под Киевом (ФОТО)

12 фев 2019, 18:03
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На Киевщине в городе Обухов задержали немца, подозреваемого в неоднократных изнасилованиях и развращении детей. В течение 2007−2012 годов правоохранители Германии зафиксировали 15 фактов совершения им развратных действий в отношении несовершеннолетних.

Житель Германии с февраля 2015 года скрывался от правоохранителей и находился в международном розыске, сообщает сегодня пресс-служба Национальной полиции Украины.

Задержанного подозревают в совершении действий, предусмотренных ст. 176 (развращение детей) и ст. 174 (развращение подопечных) Уголовного кодекса Германии.

Отмечено, что полицию уведомили о возможном местонахождении подозреваемого. Дополнительные мероприятия и отработка полученных данных позволили схватить иностранца. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому временной меры пресечения в виде ареста с последующей экстрадицией в Германию. Там ему грозит до 15 лет заключения.

Подозреваемый в изнасилованиях детей. Фото: Нацполиция

Напомним, ранее сообщалось, что на Полтавщине будут судить родителей 3-летней девочки, которые более двух лет насиловали и снимали в порно собственного ребенка. Супруги-извращенцы занималось этим с целью обогащения.

Источник: Ракурс


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