Оксана Билозир, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n118377-na-uchastke-deputata-bilozir-v-kieve-stroitsya-nezakonnaya-mnogoetajka-smi-foto-dokument.html

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На участке, расположенном в Киев по адресу ул. Мирная, 2/1, с нарушением законодательства строится многоэтажный жилой дом.

Этот участок, площадью 0,08 га, принадлежит народному депутату Оксане Билозир, сообщает издание «Наші гроші».

Ее Билозир получила в 2004 году для строительства в жилого дома. В 2016 году она по договору суперфиции передала ее под застройку Ивану Владу из с. Белая Церковь Закарпатской области.

Отмечается, что согласно генплану, этот участок относится к территории жилой усадебной застройки, то есть на ней разрешено строить частные дома не выше четырех этажей. В частности, именно ограничения в максимум четыре этажа здания согласовал Билозир и Владу Департамент градостроительства и архитектуры КГГА в декабре 2016 года.

Однако, отмечают журналисты издания, на этом участке уже построены шесть этажей будущего дома, а в целом планируется, что это будет девятиэтажка.

Этот участок находится в зоне, которая входит в пределы историко-культурных заповедников и зон охраны памятников истории и культуры столицы. Окончательную предельную высоту здания должно было определить Министерство культуры, которое в декабре 2018 года отказало Владу в согласовании историко-градостроительного обоснования относительно этой застройки.

Департамент по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля г. Киева в июле 2018 года зарегистрировал представленное заказчиком строительства (ОК «ЖСК «Зеленый замок», с которым Влад заключил кооперативное соглашение) уведомление о начале выполнения строительных работ. Однако уже в сентябре того же года отменил это решение. Поэтому на сегодня у застройщика нет документа, удостоверяющего право на осуществление строительства, подчеркивает издание.

Отмечается, что сообщение о начале выполнения строительных работ подается только в случае строительства жилых домов высотой до четырех этажей. Для более высоких зданий нужно уже получать разрешение с обязательной экспертизой проекта.

Напомним, Билозир была народным депутатом в течение нескольких созывов Верховной Рады. В 2016 году она, будучи № 80 в списках «Блока Петра Порошенко», попала в парламент вместо Юрия Луценко, который стал тогда генеральным прокурором.