Ле Пен не поедет в Крым, фото — Фейсбук Rapeofeurope

https://racurs.ua/n118378-le-pen-peredumala-ehat-v-anneksirovannyy-krym.html

Racurs.ua

Лидер ультраправого «Национального фронта» Марин Ле Пен передумала ехать в аннексированный Крым на Ялтинский экономический форум. Французский политик подтвердила факт приглашения, но заявила, что не намерена это делать, хотя российская сторона анонсировала ее участие вполне официально.

Ле Пен не объяснила отказ, сообщает lejdd.fr. Она неоднократно заявляла о поддержке России в Крыму, объясняя, что российская аннексия «не была незаконной».

Ранее Ялтинский экономический форум официально пригласил на захваченный в Украине полуостров Марин Ле Пен. Мероприятие запланировано на 17−20 апреля. Кроме лидера ультраправой французской партии, в Ялту россияне пригласили президента Сирии Башара Асада. О приглашении обоих политиков заявлял в начале февраля сопредседатель оргкомитета форума Андрей Назаров в комментарии государственному российскому информагентству ТАСС.

Ле Пен и Асада приглашал так называемый глава Крыма Сергей Аксенов. Россияне убеждают мир, что на форум приедут представители более 100 стран.

Между тем в Крым россияне, по информации издания, пригласили группу из 24 бывших депутатов французского парламента. Они могут посетить оккупированный полуостров 16 марта — в годовщину так называемого референдума о самоопределении.