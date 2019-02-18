СБУ обнародовала план ДНР относительно провокаций и нападений на храмы и священников УПЦ МП (ФОТО)

План ДНР был призван расшатать ситуацию на религиозной почве в разных регионах Украины, фото — Укринформ

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Служба безопасности Украины получила план оперативных мероприятий, подготовленный в так называемом МГБ ДНР и согласованный с их кураторами из Ростовского управления ФСБ РФ.

Целью мероприятий было расшатать ситуацию на религиозной почве в разных регионах Украины, сообщил 18 февраля на брифинге глава СБУ Василий Грицак.

Планом, в частности, предполагается рассылка с фейковых аккаунтов электронных писем якобы от имени патриотических украинских сил с угрозами физической расправы в адрес авторитетных священнослужителей УПЦ Московского патриархата, Римско-католической церкви и еврейских религиозных общин.

По замыслу российских спецслужб, для организации нанесения телесных повреждений, в том числе убийств известных представителей духовенства УПЦ (МП), планировалось привлечь и реальных представителей патриотических движений и участников АТО с помощью налаживания с ними диалога, использования патриотической риторики и материального стимулирования.

Автором плана был гражданин Украины, бывший сотрудник СБУ, а ныне начальник одного из отделов так называемого МГБ ДНР Егор Соболев.

«Мы сознательно публикуем эту фамилию для того, чтобы предатель понимал, что вскоре он будет отвечать перед законом не только за измену присяге, но и за организацию указанных выше преступлений», — сказал Грицак.

В плане перечислены почти двадцать религиозных сооружений, которые должны были стать объектами провокаций, указаны и конкретные расценки на осуществление каждой из них. Список этих мер можно прочитать по этой ссылке.