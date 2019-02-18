Украинского футболиста, сменившего гражданство, в Польше назвали бандеровцем и крашеным лисом (ВИДЕО)

Тарас Романчук, фото — ekstraklasa.tv

https://racurs.ua/n118332-ukrainskogo-futbolista-smenivshego-grajdanstvo-v-polshe-nazvali-banderovcem-i-krashenym-lisom.html

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В польском футболе разразился скандал, связанный с бывшим украинским футболистом, а теперь кандидатом в сборную Польши Тарасом Романчуком.

После матча в Белостоке между местной «Ягеллонией» и «Вислой» из Плоцка уроженец волынского города Ковеля Романчук заявил о том, что его визави из «Вислы» Доминик Фурман называл его «бандеровцем» и «крашеным лисом», сообщает Wprost.pl.

Романчук 18 февраля прокомментировал случай так: «Мне было трудно совладать с эмоциями, ведь моя семья также была убита сторонниками Бандеры. Это неуважение, я никогда больше не подам руки этому игроку».

Романчук больше года назад сменил гражданство, получив польский паспорт. В «Висле» опровергли это заявление, но обвинения натурализованного поляка заинтересовали польскую полицию. Правоохранители начали собственное исследование и обратились к Романчуку, чтобы он дал свои показания.

Романчук провел один матч в составе сборной Польши и является ведущим игроком в одном из сильнейших польских футбольных клубов последних лет — «Ягеллонии».