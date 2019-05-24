«Война петиций» об отставке Зеленского разгорелась на сайте президента

Владимир Зеленский, фото: Администрация президента

https://racurs.ua/n122310-voyna-peticiy-ob-otstavke-zelenskogo-razgorelas-na-sayte-prezidenta.html

Ракурс

На сайте президента Украины уже более 12 тыс. голосов набрала петиция № 22/053360-эп, инициатором которой является Леонид Яценко. Эта петиция призывает отменить петицию № 22/053360-эп «За отставку Президента Украины Владимира Зеленского».

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По мнению Яценко, петиция, которую он призывает отменить, «организована коррупционерами и этими же коррупционерами подписывается».

Мы поддерживаем выбранный Вами путь на уничтожение коррупции. Пожалуйста, смело работайте, делайте более радикальные шаги, нас ожидает очень ожесточенная борьба, — обращается автор петиции к президенту.

Созданная 22 мая петиция об отставке Зеленского вчера уже набрала необходимые для рассмотрения 25 тыс. голосов. Сбор подписей за эту петицию продлится еще 91 день.

Глава Администрации президента Андрей Богдан вчера в эфире телеканала «1+1» назвал петицию об отставке Зеленского «смешной шуткой».

По его словам, петиция не может быть основанием для прекращения полномочий президента, однако свидетельствует, что часть населения не согласна с действиями Зеленского.

Напомним, вчера на сайте президента также появилась петиция об отставке Богдана. В петиции отмечается, что новый глава Администрации президента не имеет права занимать эту должность в связи с распространением на него действия закона о люстрации.