Зеленский должен рассмотреть петицию о своей отставке, голоса набраны

https://racurs.ua/n122282-zelenskiy-doljen-rassmotret-peticiu-o-svoey-otstavke-golosa-nabrany.html

Ракурс

Президент Владимир Зеленский вступил в должность лишь три дня назад (20 мая), а уже сегодня собраны подписи в петиции о его отставке.

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На сайте интернет-представительства президента Украины появился ряд петиций об отставке Зеленского и его обещаний избирателям. Одна из таких петиций была обнародована 22 мая, а уже сегодня набрала 28 тыс. подписей (обязательное количество 25 тыс. голосов).

Теперь президент должен рассмотреть петицию о своей отставке.

На сайте была найдена петиция, которая предлагает отставку Зеленского, но только при условии, если он за полгода не выполнит свои предвыборные обещания. Она набрала около 5 тыс. голосов.

Петиция под названием «Импичмент» собирает голоса о срочном принятии процедуры. Сейчас за нее проголосовали около 3 тыс. человек.

Петицию об импичменте, снятии неприкосновенности с судей и депутатов поддержали более 1 тыс. человек, при том она опубликованной была еще в апреле.

Как ранее сообщал «Ракурс», автор петиции об отставке заявил, что президент на самом деле не имеет поддержки избирателей и голосовали за него с позиции протеста.