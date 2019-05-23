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Ракурс
Зеленский должен рассмотреть петицию о своей отставке, голоса набраны

Зеленский должен рассмотреть петицию о своей отставке, голоса набраны

23 мая 2019, 16:11
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Президент Владимир Зеленский вступил в должность лишь три дня назад (20 мая), а уже сегодня собраны подписи в петиции о его отставке.

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На сайте интернет-представительства президента Украины появился ряд петиций об отставке Зеленского и его обещаний избирателям. Одна из таких петиций была обнародована 22 мая, а уже сегодня набрала 28 тыс. подписей (обязательное количество 25 тыс. голосов).

Петиция об отставке Зеленского. Фото: petition.president.gov.

Теперь президент должен рассмотреть петицию о своей отставке.

На сайте была найдена петиция, которая предлагает отставку Зеленского, но только при условии, если он за полгода не выполнит свои предвыборные обещания. Она набрала около 5 тыс. голосов.

Петиция под названием «Импичмент» собирает голоса о срочном принятии процедуры. Сейчас за нее проголосовали около 3 тыс. человек.

Петицию об импичменте, снятии неприкосновенности с судей и депутатов поддержали более 1 тыс. человек, при том она опубликованной была еще в апреле.

Как ранее сообщал «Ракурс», автор петиции об отставке заявил, что президент на самом деле не имеет поддержки избирателей и голосовали за него с позиции протеста.

Источник: Ракурс


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