Отставку Зеленского вынесли на голосование – петиция. Фото: АП

https://racurs.ua/n122260-otstavku-zelenskogo-vynesli-na-golosovanie-peticiya.html

Ракурс

Новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского попросили уйти в отставку. Требование накануне опубликовали в виде электронной петиции.

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Сейчас за отставку Зеленского проголосовали уже более 7 тыс. человек. Петицию инициировал Максим Безрук. Об этом сообщается на сайте официального интернет-представительства президента.

В тексте петиции Безрук заявляет, что Зеленский на самом деле не имеет поддержки 73% украинцев, а избиратели за него проголосовали с позиции протеста.

По словам автора, кандидатура президента не объединила граждан, имеющих разные желания и политические взгляды, а первые решения и заявления Зеленского разочаровали избирателей. Безрук заявляет, что президент использовал отсутствие содержательных предвыборных обещаний и по своему усмотрению приписывает воле народа свои прихоти.

В петиции автор не обходит стороной и «Слугу народа», подчеркивая, что у президента (как у «слуги народа») нет моральных обязательств.

Заканчивается петиция требованием немедленно уйти в отставку, которую якобы хочет народ Украины.

Как ранее сообщал «Ракурс», первые кадровые решения Зеленского вызвали ряд вопросов в Вашингтоне, а инвесторы заявили, что дальнейшее назначение лиц из круга Коломойского приведет к оттоку инвестиций из страны.