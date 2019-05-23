Встреча длилась около трех часов, фото: патриарх Филарет

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Почетный патриарх православной церкви Украины (ПЦУ) Филарет встретился с представителями Константинопольского патриархата.

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Встреча состоялась вчера в резиденции патриарха. Об этом сообщается на странице Филарета в социальной сети Фейсбук.

Со стороны Константинопольского патриархата во встрече участвовали митрополит Галльский Эммануил и второй секретарь Священного Синода диакон Григорий.

Отмечается, что во время встречи Филарет выразил благодарность Вселенскому патриархату и его руководителю патриарху Варфоломею за постоянную поддержку и предоставление украинской православной церкви томоса об автокефалии.

Я уважаю патриарха Варфоломея, молюсь за него на каждой литургии и буду молиться за него до конца жизни, — заявил Филарет.

Филарет подчеркнул, что в это непростое время, когда против Украины осуществляется открытая российская агрессия, церковь будет делать все возможное для защиты независимости, а также единства церкви, как духовной основы государства.

Мы будем всегда отстаивать интересы независимой украинской православной церкви и делать все возможное, чтобы украинская церковь была единой и всегда служила интересам украинского народа и украинского государства, — заявил Патриарх.

Отмечается, что встреча длилась около трех часов и проходила в дружеской атмосфере. Во время нее стороны обсудили процесс признания поместной украинской церкви другими православными церквями и другие вопросы церковной жизни.

Напомним, на прошлой неделе во время пресс-конференции Филарет заявил, что считает главу ПЦУ митрополиты Епифания несамостоятельным в вопросах руководства церковью. Впоследствии Епифаний прокомментировал это заявление.

По его словам, по заложенной на Объединительном соборе 15 декабря 2018 года модели он не может самостоятельно принимать ряд решений, таких как изменение устава. ПЦУ базируется на демократических принципах и управляется синодом, архиерейским собором и поместным собором.