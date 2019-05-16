Митрополит Епифаний, фото: Администрация президента Украины

https://racurs.ua/n121994-v-pcu-net-raskola-epifaniy-otreagiroval-na-zayavleniya-filareta.html

Ракурс

В Православной церкви Украины (ПЦУ) нет раскола.

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Об этом в интервью изданию «BBC Украина» заявил глава ПЦУ митрополит Епифаний, реагируя на недавние заявления почетного патриарха церкви Филарета.

Мысли отдельных архиереев не демонстрируют позицию всей церкви, — отметил Епифаний, добавив, что в ПЦУ уважают Филарета за его вклад в создание автокефальной украинской церкви.

По словам Епифания, слова Филарета не находят поддержки у других архиереев ПЦУ, которых сейчас почти 65. Они почти единодушны во мнении, что нужно продолжать утверждать автокефальный статус украинской церкви и пытаться получить признание со стороны других православных церквей.

Епифаний также прокомментировал вчерашнее заявление Филарета о том, что глава ПЦУ не является самостоятельным. Такое мнение почетный патриарх мотивировал тем, что в одной из бесед Епифаний признался ему, что от него не все зависит в вопросах руководства церковью.

По словам митрополита, говоря это, он имел в виду, что в соответствии с заложенной на Объединительном соборе 15 декабря 2018 моделью руководства церковью может самостоятельно принимать не все решения, в частности не может изменять устав.

Существует мнение, что возможно единолично управлять церковью, но мы хотим быть открытой, демократической церковью, которая руководствуется синодом, архиерейским собором и поместным собором, — отмечает Епифаний.

Митрополит также сообщил, что 24 мая состоится Священный синод ПЦУ, на котором будут обсуждать положение дел в церкви, а также, возможно, «будет дана оценка тем действиям, которые до этого времени предпринимались».

Напомним, во время вчерашней пресс-конференции Филарет сделал ряд заявлений относительно состояния дел в ПЦУ.