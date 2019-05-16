Митрополит Епіфаній, фото: Адміністрація президента України

https://racurs.ua/ua/n121994-v-pcu-nemaie-rozkolu-epifaniy-vidreaguvav-na-zayavy-filareta.html

Ракурс

У Православній церкві України (ПЦУ) немає розколу.

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Про це в інтерв’ю виданню «BBC Україна» заявив очільник ПЦУ митрополит Епіфаній, реагуючи на нещодавні заяви почесного патріарха церкви Філарета.

Думки окремих архієреїв не демонструють позицію всієї церкви, — наголосив Епіфаній, додавши, що в ПЦУ поважають Філарета за його внесок у створення автокефальної української церкви.

За словами Епіфанія, слова Філарета не знаходять підтримки в інших архієреїв ПЦУ, котрих наразі є майже 65. Серед них є майже одностайною думка, що потрібно продовжувати утверджувати автокефальний статус української церкви та намагатися отримати визнання з боку інших православних церков.

Епіфаній також прокоментував вчорашню заяву Філарета про те, що очільник ПЦУ не є самостійним. Таку думку почесний патріарх мотивував тим, що в одній із розмов Епіфаній зізнався йому, що від нього не все залежить в питаннях керівництва церквою.

За словами митрополита, говорячи це, він мав на увазі, що згідно із закладеною на Об'єднавчому соборі 15 грудня 2018 року моделлю керівництва церквою може самостійно ухвалювати не всі рішення, зокрема не може змінювати статут.

Існує думка, що можливо одноосібно керувати церквою, але ми хочемо бути відкритою, демократичною церквою, яка керується синодом, архієрейським собором і помісним собором, — зазначає Епіфаній.

Митрополит також повідомив, що 24 травня відбудеться Священний синод ПЦУ, на котрому обговорюватимуть стан справ у церкві, а також, можливо, «буде надана оцінка тим діям, які до цього часу були здійснені».

Нагадаємо, під час вчорашньої прес-конференції Філарет зробив низку заяв щодо стану справ у ПЦУ.