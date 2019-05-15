Патріарх Філарет, фото: «Телеканал 24»

https://racurs.ua/ua/n121955-epifaniy-ne-keruie-nym-keruut-filaret.html

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Почесний патріарх Православної церкви України (ПЦУ) Філарет під час сьогоднішньої прес-конференції розповів про свої стосунки з очільником церкви митрополитом Епіфанієм.

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За словами Філарета, Епіфаній уникає з ним спілкування, повідомляє телеканал «112 Україна».

Я йому рекомендації давав на початку. Що треба робити. Він зробив зворотне, — зазначає Філарет.

Філарет переконаний, що якби він не підтримав кандидатуру Епіфанія, той би не переміг під час обрання очільника нової церкви.

Якби я знав те, що відбудеться, то я не висував би його кандидатуру. А я довіряв йому, що він йтиме прямою дорогою, а не кривою. Цього я не передбачав, — наголосив почесний патріарх.

Філарет вважає, що митрополит Епіфаній не є самостійним у питаннях керівництва церквою.

Правда у тому, що не він керує, а ним керують… він мені сам сказав: «Не все від мене залежить, — зазначає почесний патріарх. — Якщо ти предстоятель — то чому від тебе не все залежить?.

Філарет стверджує, що митрополит Епіфаній порушив домовленості, згідно з якими почесний патріарх мав керувати церквою на території України.

А він від цього відмовився і керує сам, — зазначає почесний патріарх. — На першому Синоді поставили питання, щоб мене взагалі на спокій відправити.

Нагадаємо, вчора до Києва на урочисту службу на запрошення Філарета прибули лише четверо єпископів із 60-ти запрошених.