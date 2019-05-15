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Мадонна показала фрагмент репетиції на Євробаченні. Фото: ВВС

Мадонна показала фрагмент репетиції на Євробаченні (ВІДЕО)

15 тра 2019, 17:45
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Євробачення-2019 в Ізраїлі готує сюрприз своїм фанатам: Мадонна, американська поп-діва, прилетіла до Тель-Авіва, щоб виступити у фіналі конкурсу.

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Мадонна з’явиться на сцені Євробачення 18 травня. Сьогодні вона опублікувала у Facebook фрагмент репетиції свого номера.

У тізері співачка з’явилася в чорному костюмі та з пов’язкою на оці. Такий образ вже можна було побачити в одному з її кліпів на пісню Medellin. Трек входить до нового альбому виконавиці Madame X.

Очікується, що Мадонна виконає на Євробаченні дві пісні з нового альбому.

Варто зазначити, що контракт про виступ Мадонни на Євробаченні-2019 в Ізраїлі все ще не підписано, хоча організатори конкурсу підтвердили, що виступ співачки справді запланований.

Нагадаємо, 14 травня відбувся перший півфінал Євробачення-2019. Серед запрошених зірок були яскраві переможці та фіналісти конкурсу минулих років Вєрка Сердючка, Кончіта Вурст, Монс Зелмерльов та Елені Фурейра.

Джерело: Ракурс


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