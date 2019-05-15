Мадонна показала фрагмент репетиции на Евровидении. Фото: ВВС

https://racurs.ua/n121951-madonna-pokazala-fragment-repeticii-na-evrovidenii-video.html

Ракурс

Евровидение-2019 в Израиле готовит сюрприз своим фанатам: Мадонна, американская поп-дива, прилетела в Тель-Авив, чтобы выступить в финале конкурса.

Loading...

Мадонна появится на сцене Евровидения 18 мая. Сегодня она опубликовала в Facebook фрагмент репетиции своего номера.

В тизере певица предстала в черном костюме и с повязкой на глазу. Такой образ уже можно было увидеть в одном из ее клипов на песню Medellin. Трек входит в новый альбом исполнительницы Madame X.

Ожидается, что Мадонна исполнит на Евровидении две песни из нового альбома.

Стоит отметить, что контракт о выступлении Мадонны на Евровидении-2019 в Израиле все еще не подписан, хотя организаторы конкурса подтвердили, что выступление певицы действительно запланировано.

Напомним, 14 мая состоялся первый полуфинал Евровидения-2019. Среди приглашенных звезд были яркие победители и финалисты конкурса прошлых годов Верка Сердючка, Кончита Вурст, Монс Зелмерлев и Элени Фурейра.