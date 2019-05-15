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Погода в Украине 16 мая: синоптики обещают дожди на значительной территории. Фото: Ракурс

Погода в Украине 16 мая: синоптики обещают дожди на значительной территории (КАРТА)

15 мая 2019, 17:27
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Погода в Украине 16 мая будет дождливой в западных, части северных, центральных и южных областей. В то же время восток страны, часть юга, центра и севера ожидает облачность с прояснениями.

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Грозовые дожди накроют Закарпатскую, Черновицкую, Львовскую, Волынскую, Ивано-Франковскую, Житомирскую, Ровенскую, Хмельницкую, Тернопольскую и Винницкую области, сообщает сайт Укргидрометцентра.

Температура ночью не будет превышать 11 градусов, днем столбик термометра поднимется до 20−25 градусов. Непогода также ожидается и в Одесской, Николаевской, Кировоградской и Черкасской областях. Здесь дневная температура составит 26 градусов тепла, ночью температура упадет до 12−15 градусов.

Прихватить зонтики придется и жителям Киева и Киевской области. Согласно прогнозу, в столице завтра также ожидаются грозовые дожди. При этом будет достаточно тепло — 23−25 градусов тепла днем, а ночью — 12−14 градусов.

Погода в Украине 16 мая: синоптики обещают дожди на значительной территории. Скриншот сайта Укргидрометцентра

Тепло и сухо будет на остальной территории Украины. В Сумской, Харьковской, Полтавской, Черниговской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях и Крыму солнце иногда будут затягивать облака, но это не помешает воздуху прогреться днем до 23−28 градусов. Ночью ожидается 11−16 градусов тепла.

Геомагнитная обстановка в Украине завтра будет неблагоприятной, ожидается слабая геомагнитная буря, которая с 18.00 пойдет на спад.

Погода в Украине 16 мая: синоптики обещают дожди на значительной территории. Скриншот сайта gismeteo

Источник: Ракурс


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