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Прогноз погоди в Україні на 16 травня обіцяє дощі на значній території. Фото: Ракурс

Погода в Україні 16 травня: синоптики обіцяють дощі на значній території (КАРТА)

15 тра 2019, 17:27
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Погода в Україні 16 травня буде дощовою в західних, частині північних, центральних і південних областей. Водночас схід країни, частину півдня, центру та півночі очікує хмарність із проясненнями.

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Грозові дощі накриють Закарпатську, Чернівецьку, Львівську, Волинську, Івано-Франківську, Житомирську, Рівненську, Хмельницьку, Тернопільську та Вінницьку області, повідомляє сайт Укргідрометцентру.

Температура вночі не перевищуватиме 11 градусів, удень стовпчик термометра підніметься до 20−25 градусів. Негода також очікується й на Одещині, Миколаївщині, Кіровоградщині та Черкащині. Тут денна температура становитиме 26 градусів тепла, вночі температура впаде до 12−15 градусів.

Взяти парасольки доведеться й жителям Києва та Київської області. Згідно з прогнозом, у столиці завтра також очікуються грозові дощі. При цьому буде достатньо тепло — 23−25 градусів тепла вдень, а вночі — 12−14 градусів.

Погода в Україні 16 травня: синоптики обіцяють дощі на значній території. Скріншот із сайту Укргідрометцентру

Тепло й сухо буде на решті території України. У Сумській, Харківській, Полтавській, Чернігівській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій, Херсонській областях і Криму сонце іноді затягуватимуть хмари, але це не завадить повітрю прогрітись вдень до 23−28 градусів. Вночі очікується 11−16 градусів тепла.

Геомагнітний стан в Україні завтра буде несприятливим, очікується слабка геомагнітна буря, яка з 18.00 піде на спад.

Погода в Україні 16 травня: синоптики обіцяють дощі на значній території. Скріншот із сайту gismeteo

Джерело: Ракурс


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