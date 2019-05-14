Евровидение 2019: первый полуфинал состоится сегодня (ВИДЕО)

Евровидение 2019: первый полуфинал состоится сегодня. Фото: Obozrevatel

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Ракурс

Первый полуфинал Евровидения состоится сегодня, 14 мая, в израильском городе Тель-Авив. Второй полуфинал запланирован на 16 мая, а финал песенного конкурса пройдет 18 мая.

Евровидение 2019: претенденты на победу

В главном песенном конкурсе принимают участие представители 41 страны. Не участвовать в Евровидении в этом году решили Украина, Турция, Словакия, Болгария, а также Босния и Герцеговина, сообщает сайт Eurovision.

В первом полуфинале конкурса посоревнуются 17 стран, дальше пройдут представители только 10 из них. За выход в финал сегодня будут бороться артисты, представляющие Беларусь, Венгрию, Кипр, Польшу, Сербию, Словению, Финляндию, Черногорию, Чехию, Австралию, Бельгию, Грецию, Грузию, Исландию, Португалию, Сан-Марино и Эстонию.

Ведущие букмекеры считают, что победа на Евровидении 2019 достанется представителю Нидерландов Дункану Лоуренсу, который будет выступать во втором полуфинале 16 мая с песней «Arcade».

Второе место букмекеры пророчат участнику от Швеции Джону Лундвику с песней «Too Late for Love», а третье — участнику от Франции Билалю Ассани с треком «Roi». Не в первый раз участвующему в Евровидении россиянину Сергею Лазареву, по мнению букмекеров, может достаться четвертое место.

Сюрприз от организаторов Евровидения

На первый полуфинал приглашены звезды, среди которых и победители песенного конкурса прошлых годов Кончита Вурст (Австрия), Монс Зелмерлев (Швеция), Элени Фурейра (Кипр), а также участница от Украины, занявшая в 2007 году второе место, Верка Сердючка. Они будут исполнять не свои песни, а хиты других победителей. Андрей Данилко, например, исполнит песню «Toy» победительницы Евровидения 2018 Нетты Барзилай.

Самой шоковой новостью для фанатов Евровидения стало то, что в финале выступит Мадонна с двумя своими хитами.

Евровидение 2019: где смотреть онлайн

В Украине онлайн-трансляцию конкурса можно будет увидеть на телеканалах «UA: Перший» и СТБ в 22.00 по киевскому времени.

Как известно, в этом году Украина решила не отправлять на Евровидение своего участника из-за скандала с певицей MARUV, победившей в национальном отборе. Сама артистка заявила, что будет болеть за представителя России.