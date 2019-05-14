В Донецкой области правоохранители разоблачили группу фальшивомонетчиков, фото: Diena.lt

https://racurs.ua/n121891-bezrabotnye-jiteli-donetchiny-organizovali-izgotovlenie-falshivyh-dollarov-sbu-foto.html

Ракурс

Трое безработных жителей Краматорска и Бердянска организовали в Донецкой области производство фальшивых долларов США и гривен.

За фальшивые деньги злоумышленники купили автомобили, а также пытались приобрести недвижимость в Запорожской и Донецкой областях. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Кроме того, поддельную валюту злоумышленники также реализовывали своим «клиентам».

Отмечается, что фальшивомонетчики использовали максимально подобные настоящим материалы и могли по заказу «клиентов» изготовить любую партию фальшивых купюр.

В частности, правоохранители задокументировали факт продажи ими 39-ти фальшивых купюр номиналом 100 долл. США.

Во время обысков у фальшивомонетчиков обнаружили фальшивые купюры, оборудование и клише для их изготовления.

По установленным фактам открытое уголовное производство по ч. 2 ст. 199 Уголовного кодекса (изготовление и сбыт поддельных денег). За это правонарушение законодательство предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

Решается вопрос об объявлении задержанным подозрения и избрании меры пресечения. Продолжаются следственные действия.

Напомним, в прошлом году в Днепропетровской области были обнаружены мешки с измельченными гривнами с печатями Нацбанка Украины. Измельчению подвергаются сильно изношенные банкноты, которые изымают из обращения.