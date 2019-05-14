На Донеччині правоохоронці викрили групу фальшивомонетників, фото: Diena.lt

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Троє безробітних жителів Краматорська та Бердянська організували в Донецькій області виробництво фальшивих доларів США та гривень.

За фальшиві гроші зловмисники купили автомобілі, а також намагалися придбати нерухомість в Запорізькій та Донецькій областях. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Крім того, підроблену валюту зловмисники також реалізовували своїм «клієнтам».

Зазначається, що фальшивомонетники використовували максимально подібні до справжніх матеріали й могли на замовлення «клієнтів» виготовити будь-яку партію фальшивих купюр.

Зокрема, правоохоронці задокументували факт продажу ними 39-ти фальшивих купюр номіналом 100 дол. США.

Під час обшуків у фальшивомонетників виявили фальшиві купюри, обладнання та кліше для їх виготовлення.

За встановленими фактами відкрите кримінальне провадження за ч. 2 ст. 199 Кримінального кодексу (виготовлення та збут підроблених грошей). За це правопорушення законодавство передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

Вирішується питання про оголошення затриманим підозри та обрання запобіжного заходу. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, торік у Дніпропетровській області було виявлено мішки з подрібненими гривнями з печатками Нацбанку України. Подрібненню піддаються сильно зношені банкноти, котрі вилучають із обігу.