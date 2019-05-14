Страйк у Полтаві: приватні перевізники четвертий день вимагають підвищити вартість проїзду /Фото: Facebook UA: Полтава

https://racurs.ua/ua/n121892-transportnyy-kolaps-u-poltavi-strayk-pryvatnyh-pereviznykiv-z-vymogou-pidvyschennya-vartosti.html

Ракурс

Транспортний колапс у Полтаві спостерігається четвертий день поспіль через страйк приватних перевізників, які вимагають підвищити вартість проїзду. У вівторок, 14 травня, маршрутки та автобуси не вийшли на усі 66 міських маршрутів.

За словами очільника Асоціації перевізників Полтавщини Юрія Лупаєнка, причина транспортного колапсу — низька вартість проїзду. Зараз містом курсує лише комунальний транспорт, переважно тролейбуси, інформує телерадіоканал «Лтава».

Водночас начальник КП «Полтаваелектроавтотранс» Євген Зайцев сьогодні повідомив, що зранку 14 травня два тролейбуси зійшли з маршруту на ремонт через завелику кількість пасажирів. Загалом у першу зміну на роботу вийшло 48 тролейбусів, в обідній час буде близько 30 одиниць, а ввечері — 43.

Секретар міськради Полтави Олександр Шамота дії приватних перевізників назвав «шантажем». Самі ж перевізники заявляють, що тариф 4 грн для них збитковий.

Нагадаємо, минулих вихідних транспортна комісія планувала розглянути питання щодо підвищення вартості проїзду у тролейбусах та автобусах. Зокрема, до 5 грн — у маршрутках та автобусах, та 3 грн -у тролейбусах. Це питання мають розглянути 15 травня. Нині полтавці платять 4 грн в автобусах та маршрутках, 2 грн -у тролейбусах. Такі тарифи на проїзд у місті діють з травня 2015 року.