Балух залишається в ШІЗО, росіяни хочуть нав’язати йому своє громадянство (ЛИСТ)

Балух залишається в ШІЗО, росіяни хочуть нав'язати йому своє громадянство. Фото: Факти ICTV

https://racurs.ua/ua/n121890-baluh-zalyshaietsya-v-shizo-rosiyany-hochut-nav-yazaty-yomu-svoie-gromadyanstvo-lyst.html

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Володимир Балух, кримчанин, якого незаконно засудили й утримують на території Тверської області РФ, надіслав до України листа з колонії.

Бранець Кремля утримується в штрафному ізоляторі (ШІЗО) колонії у місті Торжок. Йому забороняють зустрічі з українським консулом, стверджуючи, що він є громадянином Росії через кримську прописку. Про це йдеться в листі Балуха до представниці Українського культурного центру в Криму Альони Попової.

Балух поскаржився на постійний холод у камері та цілодобовий озноб.

Тюремники систематично поміщають українського політв’язня до ШІЗО, аби представити Балуха затятим порушником порядку і виключити можливість умовно-дострокового звільнення (УДО), заявила його адвокат Ольга Дінзе.

У коментарі «Крим. Реалії» вона припустила, що Балуха утримуватимуть у ШІЗО щонайменше до 19 травня, а в його характеристиці потім зазначать, що УДО для нього не рекомендовано. На УДО він зможе претендувати у липні 2019 року.

Самопочуття Балуха «погане й емоційно, й фізично», додала Дінзе. У нього набрякли ноги, що може свідчити про проблеми з нирками, а також болять суглоби і кістки, що може бути зумовлено холодом у камері. Балух просить адміністрацію колонії про допуск до нього цивільного лікаря, але меддопомоги йому не надають.

Балуха, котрий займався фермерством у Криму, затримали російські силовики наприкінці 2016 року, звинувативши у зберіганні набоїв і тротилу. Згодом йому також приписали побиття працівника Сімферопольського слідчого ізолятора, де утримували політв’язня. За цими звинуваченнями окупаційний суд ув’язнив його на 4 років і 11 місяців, а також виписав штраф. Цьогоріч у березні Балуха етапували на територію Росії.