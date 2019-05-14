Балух остается в ШИЗО, россияне хотят навязать ему свое гражданство (ПИСЬМО)

Балух остается в ШИЗО, россияне хотят навязать ему свое гражданство. Фото: Факты ICTV

https://racurs.ua/n121890-baluh-ostaetsya-v-shizo-rossiyane-hotyat-navyazat-emu-svoe-grajdanstvo-pismo.html

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Владимир Балух, крымчанин, которого незаконно осудили и удерживают на территории Тверской области РФ, написал в Украину письмо из колонии.

Пленник Кремля содержится в штрафном изоляторе (ШИЗО) колонии в городе Торжок. Ему запрещают встречи с украинским консулом, утверждая, что он является гражданином России из-за крымской прописки. Об этом говорится в письме Балуха к представительнице Украинского культурного центра в Крыму Алене Поповой.

Балух пожаловался на постоянный холод в камере и круглосуточный озноб.

Тюремщики систематически помещают украинского политзаключенного в ШИЗО, чтобы представить Балуха ярым нарушителем порядка и исключить возможность условно-досрочного освобождения (УДО), заявила его адвокат Ольга Динзе.

В комментарии «Крым. Реалии» она предположила, что Балуха продержат в ШИЗО по меньшей мере до 19 мая, а в его характеристике затем укажут, что УДО для него не рекомендуется. На УДО он сможет претендовать в июле 2019 года.

Самочувствие Балуха «плохое и эмоционально, и физически», добавила Динзе. У него отекли ноги, что может свидетельствовать о проблемах с почками, а также болят суставы и кости, что может быть обусловлено холодом в камере. Балух просит администрацию колонии о допуске к нему гражданского врача, но медпомощь ему не оказывают.

Балуха, который занимался фермерством в Крыму, задержали российские силовики в конце 2016 года, обвинив в хранении патронов и тротила. Затем ему также приписали избиения работника Симферопольского следственного изолятора, где удерживали политзаключенного. По этим обвинениям оккупационный суд приговорил его к 4 годам и 11 месяцам заключения, а также выписал штраф. В марте этого года Балуха этапировали на территорию России.